Wie bereite ich mein Zuhause auf die Weihnachtszeit vor?

Es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen auf der Welt: Die einen lieben Weihnachten und die anderen mögen es gar nicht. Wir von homify gehören in jedem Fall zu den Ersteren, da die Weihnachtszeit nicht nur die Zeit der Liebe, sondern auch der schönen Dekoration ist. Wer einen roten Faden durch sein Dekokonzept ziehen möchte, sollte sich für ein Farbthema entscheiden. Damit kann dann der Adventskranz, der Tannenbaum und die restliche Wohnung ausgestattet werden. Mittlerweile gibt es unendlich viele Stilrichtungen, in denen ihr euer Heim auf die schönste Zeit des Jahres vorbereiten könnt. Im Allgemeinen gilt: Schön ist, was euch gefällt. Rot, Gold und Silber sind schon längst nicht mehr die einzigen Farben auf dem Weihnachtsmarkt. Pink, Blau, Türkis und Schwarz sind nur einige der neumodischen Farben, die nun in Form von Weihnachtsdeko Einzug in unser Zuhause finden. Dekogeschäfte und Kaufhäuser bereiten sich auf die unterschiedlichsten Geschmäcker vor. Egal, ob traditionell oder modern, geradlinig oder verspielt – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die schwarz-weißen Kerzen in Form vom Weihnachtsmann stammen von den französischen Designern von Bougies la Francaise und sind gewiss etwas für den ausgefallenen Geschmack und über das Internet bestellbar.