Ökologische Design-Möbel aus Berlin

Das Regalsystem Alma ist minimalistisch gestaltet, einfach aufzubauen und sehr variabel, was die Gestaltungsmöglichkeiten angeht. Die einzelnen Regalfächer lassen sich nach Belieben unterschiedlich anordnen und so ergibt sich ein einzigartiges und individuelles Regal für Bücher, CDs, DVDs, Accessoires, Geschirr und alles, was wir sonst noch so hübsch verstauen wollen. Der Clou: Wer keine Lust auf den puren Holz-Look hat, kann Alma ganz einfach mit den ekomia-Biofarben selbst anmalen und dem Regal so eine noch persönlichere Note verleihen.