Ganz großes (Heim-)Kino

Dass man keine Villa in Hollywood besitzen muss, um sich über ein fettes Heimkino im eigenen Keller freuen zu können, zeigt das Projekt des Berliner Innenarchitektenteams raumdeuter. Auf kleinem Raum entstand eine zauberhafte Welt, in der man den Alltag hinter sich lassen, rauschende Partys feiern und einfach mal komplett abschalten kann. Wer hätte gedacht, dass sich Kino, Club, Bar und Diner zugleich im Keller eines Wohnhauses unterbringen lassen? Tropenholz, graue Steine und helles Rot sorgen in Verbindung mit Glanzeffekten und einer ausgeklügelten Beleuchtung für eine einladende und glamouröse Atmosphäre mit Retrocharme. Da verlässt garantiert kein Gast vor dem Morgengrauen die Party!