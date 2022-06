Wie kann ich eine kleine Wohnung platzsparend einrichten?

Möbel sind das, was in einem Raum am meisten Platz einnimmt. Wer eine Einzimmerwohnung mit Küchenzeile besitzt, muss also einen Esstisch, ein Bett, eine Couch, einen Kleiderschrank und weitere Möbelstücke in einem Raum unterbringen. Wir finden das allerdings sehr unübersichtlich und unruhig. Deswegen empfehlen wir in jedem Falle einen Raumtrenner und multifunktionale Möbel. Der Schlafbereich sollte von der Küche am weitesten entfernt liegen und von einem Raumtrenner abgegrenzt werden. Ein stabiles Bücherregal oder eine anderes hohes Möbelstück eignen sich ideal, um die Schlafecke ein wenig vom Raum abzugrenzen. Das Beispiel zeigt außerdem eine hervorragende Konstruktion, die den Raum nicht vertikal, sondern horizontal unterteilt: Das Bett befindet sich auf einem eingebauten Zwischenboden, der durch eine Treppe erreichbar ist. In der Treppe befindet sich ausreichend Stauraum, unter dem Boden sogar Platz zum Stehen und Wohnen. So wird der Schlafbereich gekonnt aus dem Wohnbereich entfernt, sodass der Bewohner etwas mehr Privatsphäre genießen kann.