Bunte Blumen für den Garten

Bunte Blumen dürfen in keinem Garten fehlen. Bei der Auswahl der passenden Blumenarten spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle, aber wenn wir ehrlich sind, suchen wir uns die Pflanzen fürs Gartenbeet doch oft auch nach der Farbe der Blüten aus. Ob man nun ein kunterbuntes Blumenensemble haben möchte, Beete farblich sortiert anordnen will oder ausschließlich auf die eigene Lieblingsfarbe im Garten setzt – unterschiedliche Blüten haben eine unterschiedliche Wirkung. Während Blau und Weiß im Garten locker und frisch wirken, kann man mit rosafarbenen Blumen romantische Akzente setzen und mit sonnigem Gelb für gute Sommerlaune sorgen. So oder so: Mit den folgenden Blumen bringt man Leben und Spaß in jeden Garten.