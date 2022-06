Der James Bond unter den Einfamilienhäusern

Die Küche ordnet sich an der nördlichen Seite des Hauses an und wurde in das offene Wohnkonzept eingegliedert. Der Kochbereich wurde in zwei Zonen separiert. In den hölzernen, raumhohen Schränken findet sich genügend Stauraum und ein integrierter Herd, der auf rückenschonender Position eingebaut wurde. Dem gegenüber lagert die Kochinsel, die sich aufgrund der weißen Farbigkeit von der massiven Schrankwand absetzt. Die Dunstabzugshaube nimmt die Formensprache des Küchenblocks auf und fungiert mithilfe der integrierten Spots zugleich als Leuchte.