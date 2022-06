Thema der Woche: Urlaub und Entspannung

Weil Urlaub zu den schönsten Ereignissen des Jahres zählt und wir so unzählig viele tolle Projekte von Experten haben, die unsere Lust auf Seele-baumeln-lassen noch vergrößern, haben wir uns diese Woche für das Thema Urlaubsorte und Entspannungsfluchten entschieden. Ob in den Bergen oder am Meer, in fürstlichen Villen oder gemütlichen Landhäusern – was für ein Urlaubstyp auch immer man ist – die folgenden Locations bieten mit Sicherheit für jeden etwas! Lassen wir uns inspirieren! Der nächste Urlaub kommt bestimmt und inzwischen können uns die tollen Bilder zum Träumen bringen…