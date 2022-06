Minimalismus fürs Arbeitszimmer

Bei minimalistischen Arbeitsräumen denkt man oft an große Loftbüros mit viel Platz und großen Fenstern, doch das ansprechende Design lässt sich auch in anderen Räumen umsetzen. Vor allem für das Homeoffice im minimalistischen Stil gibt es viele gute Ideen, die sich beispielsweise auf Dachböden oder in Kellerräumen umsetzen lassen. Besonders in diesen Räumen sollte man sich auf die Kernelemente des Minimalismus konzentrieren und dafür sorgen, dass bequeme Tische, Stühle und Lampen mit hoher Funktionalität zum Einsatz kommen. Büros in Keller oder auf dem Dachboden sollten nicht zu Abstellkammern deklariert werden. Um dem minimalistischen Design gerecht zu werden, kommt es auch hier auf Klarheit ohne Schnickschnack an. Dinge, die woanders keinen Platz finden, sollten in diesem Raum nicht untergebracht werden, denn sie würden dem klaren Design im Wege stehen. Hier sollte man den eigenem Plan treu bleiben und die klare Ausführung des Minimalismus umsetzen, um für ein angenehmes Arbeitsumfeld zu sorgen.