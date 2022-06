Moderne Wohnung in München Schwabing

Schwabing ist seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Stadtviertel Münchens. Das liegt zum einen an der Lage, denn hier befindet man sich im Herzen der Stadt und kann gleichzeitig alle Vorteile des Englischen Gartens genießen, einer der größten innerstädtischen Parkanlagen weltweit. Zum anderen siedeln sich hier viele Cafés, Galerien und einige Nachtclubs an. Mitten in diesem angesagten Stadtviertel entstand dank Wesenfeld Höfer Architekten eine echte Wohlfühloase in einer Fünf-Zimmer-Wohnung. Moderne Einbaumöbel nach Maß treffen hier auf Holz in allen Variationen. So entsteht ein gemütlich-luxuriöses Gesamtbild, welches perfekt zum Kunden sowie zu dem Flair des Münchner Stadtviertels passt. Wir zeigen euch das ganze Projekt im Detail, doch erst einmal die wichtigsten Informationen im Überblick:

Standort: München Schwabing

Realisierung: 2012

Bauzeit: 1 Monat

Nutzfläche: 160 m²

Leistungen: Innenausbau, Leistungsphase 1-8