Ein unvergleichliches Haus

Die Kunden unserer portugiesischen Experten RRJ Arquitectos wünschten sich ein neues Zuhause, das zahlreiche Anforderungen erfüllen sollte. Gewünscht war ein moderner Bau, der zwar einerseits einen fantastischen Ausblick auf die Umgebung bieten und den Außenbereich zum Teil des Wohnkonzepts machen, zum anderen aber auch die Privatsphäre der Bewohner bewahren und keinerlei unerwünschte Einblicke von außen zulassen sollte. Darüber hinaus wollte man so wenig wie möglich in die Natur eingreifen und den Bau so harmonisch wie möglich in die Umgebung integrieren, ohne dabei in Sachen Wohnkomfort und Design Abstriche machen zu müssen. Wir zeigen euch das eindrucksvolle Ergebnis.