7 Fotos einer radikalen Renovierung, die euch inspirieren werden

Im Leben braucht man manchmal einfach eine Veränderung. Das muss nicht zwangsläufig etwas Bahnbrechendes sein. Ganz im Gegenteil, manchmal genügen kleine Dinge wie ein neuer Weg zur täglichen Arbeit, eine neue Frisur oder eine neue Sportart. Aber manches Mal ist das nicht ausreichend genug und es müssen größere Veränderungen her wie ein Stadtwechsel, ein neuer Job oder auch eine komplett neue Einrichtung der Wohnung, die frischen Wind in die eigenen vier Wände bringt. So oder so ähnlich scheint dies auch der Fall in dem Vorher-Nachher-Projekt gewesen zu sein, welches wir euch folgend vorstellen. Die Wohnung war in keinem schlechten Zustand, lediglich etwas unmodern und an mancher Stelle wirkten die Möbel zusammengewürfelt. Der Vorher-Nachher-Effekt aber ist verblüffend. Die Räumlichkeiten sind kaum wiederzuerkennen. Vollbracht wurde die Verwandlung von den Innenarchitekten von makasa, die bei der Neugestaltung alles bis ins kleinste Detail durchdacht und somit ein harmonisches und stilvolles Ganzes geschaffen haben. Seid gespannt!