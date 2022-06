Frühjahrsputz Checkliste

Der Frühling ist da und mit ihm der ideale Zeitpunkt, zuhause mal so richtig gründlich aufzuräumen, zu putzen und auszumisten. Wer seine Wohnung jetzt auf Vordermann bringt und sie und sich selbst dabei von allem Alten und Überflüssigen befreit, startet beschwingt und gut gelaunt in den Frühling. Was neben Böden saugen und wischen und Fensterputzen noch alles zum großen Frühjahrsputz dazugehört, verraten wir euch heute in einer Checkliste fürs ganze Haus. So behaltet ihr den Überblick und die Arbeit geht schneller und leichter von der Hand.