Wohntraum auf drei Ebenen

Zum Schluss noch der Blick in eines der Badezimmer, das ebenso modern und puristisch gestaltet wurde wie der Rest des Hauses und mit einer reduzierten Farb- und Formgebung, hochwertigen Materialien und einer komfortablen Ausstattung punktet. Doch der Bau hat nicht nur in Sachen Design und Funktionen eine Menge zu bieten, er ist auch ein echtes Energiewunder. So wird er als Niedrigenergiehaus mit einer Wärmepumpe beheizt und gekühlt und über Erdsonden sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Energie versorgt. Darüber hinaus sorgt eine mechanische Be- und Entlüftung für ein durchgehend angenehmes Raumklima.