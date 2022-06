Ein echtes Loft in einem Berliner Hinterhof

Der Wohnraum wird in vier Abteile gegliedert. Zwei schlauchförmige Verkehrswege und zwei Zeilen, die als Nutzfläche funktionieren. Zur linken Seite ersteckt sich an der Wand eine großzügige Arbeitsfläche, die viel Stauraum bietet. Gegenüber dessen ordnet sich ein Kochblock an, an dem ein Esstisch grenzt.