Die besten Einrichtungstipps für kleine Räume

Einen kleinen Raum einzurichten fällt besonders schwer, wenn es sich dabei um ein Schlafzimmer handelt. Der Einrichtungsgegenstand, der dabei am meisten Kopfzerbrechen verspricht, ist das Bett. In der Regel misst ein Doppelbett 160 x 200 cm, und selbst wenn man sich für ein Französisches Bett entscheidet, muss man mit einem Maß von 140 x 200 cm rechnen. Man bedenke hierbei, dass es sich um Mindestmaße handelt, denn ausladende Designs können den Umfang von Betten noch mal deutlich vergrößern. Was die Dimensionen dieses Möbels angeht, ist man um einiges variabler und reduzierter, wenn man sich auf ein Schlafsofa einlässt. In hochwertigen Formen und mit luxuriösem Komfort sind viele moderne Bettsofas ausgestattet, die klassischen Betten in nichts nachstehen. Ein Pluspunkt findet sich in der Eigenschaft der Variabilität, die das Sofa im Handumdrehen in ein Bett und umgekehrt in eine Sitzgelegenheit verwandelt. Nicht nur dieses Möbel unterzieht sich dieser schnellen Wandlung, sondern auch ein kleiner Raum ist so eingerichtet, dass das Schlafzimmer ebenso schnell zum zusätzlichen Wohnzimmer wird.