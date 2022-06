7 Deko-Trends, die du dir merken solltest

Ein Dekotrend, der uns verlässlich durch das Jahr 2015 begleitete, war die graue Wand. Unser Experte scheint mit diesem Foto dem Trend noch eins draufsetzen zu wollen und realisiert die neutral gefärbte Raumwand innovativ mit Wandfliesen aus Zement. Was sich im Beispiel in rauer Haptik und unregelmäßig strukturierter Oberfläche zeigt, wird in der Regel einfach mit herkömmlicher Wandfarbe umgesetzt. Weshalb sich Grau als Farbtrend durchgesetzt und so lange gehalten hat ist klar: Der Fachjargon definiert diese Farbe als Nuance ohne Farbvalenz – also als unbunte Farbe – was widerum die Abwesenheit jeglicher visueller Farbwahrnehmung meint. So nüchtern, wie die Wissenschaft den Farbton umschreibt, ist Grau keinesfalls und darf sich daher als Dekotrend in einer breiten Palette an Farbnuancen präsentieren. Zwischen Weiß und Schwarz lassen sich unzählige Grautöne wählen, die vom hellen Aschgrau bis hin zum weitaus dunkleren Anthrazit reichen. Ganz gleich, auf welche Nuance die Wahl letztendlich fällt, die unaufdringliche Farbwirkung macht den Dekotrend der grauen Wand zu einem perfekten Hintergrund für ein Szenario aus Möbeln und Wohnaccessoires jeglicher Coleur.