Die besten Ideen, um ein Zimmer zu streichen

Orange ist eine sehr kräftige Farbe. Streicht man eine oder mehrere Wände in diesem Ton, dominieren diese den entsprechenden Raum. Andere Einrichtungsgegenstände rücken so deutlich in den Hintergrund. Zudem lässt sich Orange nicht so gut mit vielen anderen Farben kombinieren, um ein harmonisches Farbenspiel entstehen zu lassen. Farben, die gut mit Orange harmonieren, sind Brauntöne oder Schwarz. Die Kombination Orange und Braun erzeugt dabei einen weniger harten Kontrast als Orange und Schwarz. Auch Weiß eignet sich natürlich gut zur Kombination, genauso wie das Farbtrio Orange, Braun und Gelb.

Für Räume, in denen entspannt werden soll, eignet sich die Farbe eher weniger, denn Orange ist eine lebendige und belebende Farbe. Somit eignet sie sich weniger für das Schlafzimmer oder das Bad. In einem Kinderzimmer oder dem Partykeller hingegen kommt der Farbton sehr gut zur Geltung. Und anders als Rot, das eine aggressive Wirkung haben kann, wirkt Orange als Wandfarbe auf eine freundliche Art belebend im Raum. Im Wohnzimmer kann man so eine warme Atmosphäre unterstützen. Auch in Küche oder Esszimmer erzeugt die Farbe Orange eine besondere Behaglichkeit.