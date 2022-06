So gestaltest du einen Garten besonders kinderfreundlich

Kinder lieben es zwar, in der Natur herumzutollen, doch damit sie sich richtig wohlfühlen, sollte im Garten auch ein Rückzugsort eingeplant werden. So kann man ihnen beispielsweise ein eigenes schönes Gartenhäuschen einrichten. Dieses kann selbst aus Holz gefertigt werden oder vielleicht steht eine alte und unbenutzte Laube im Garten herum, die man problemlos an die Kinder abtreten und zu ihrem Sommerhaus umfunktionieren kann. Viel braucht es nicht, um den Kindern so etwas schmackhaft zu machen. Ein paar Sitzmöglichkeiten und Vorhänge vor vorhandene Fenster platzieren und schon haben sie einen perfekten Rückzugsort gefunden.