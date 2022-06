Farbinspiration aus der Natur

All The Fruits

All The Fruits

Diese Tapete mit Farbverlauf von All The Fruits spiegelt die Pastelltöne des oben gesehenen Himmels wider. Zartes Rosé geht in helles Grau und anschließend in sanftes Mintgrün und klares Eisblau über. Die perfekte Wahl für alle, die Farbe in ihre vier Wände bringen möchten, aber mit knalligen, intensiven Tönen nichts anfangen können.