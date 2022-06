Traumhaus aus Holz mit linearem Design

Das Haus verfügt über einen Keller, der in Stahlbeton-Massivbauweise ausgeführt wurde. Vor dem Keller findet sich eine große Einfahrt für ein Fahrzeug. Das Erd- und Obergeschoss wurden als reiner Holzbau errichtet. Die Wohnnutzung finden in den höher liegenden Etagen statt. Ein Schmankerl wartet im Untergeschoss, denn dort wurde ein Weinkeller mit Produktionsfläche eingeplant.

Die Eingliederung des Gebäudes innerhalb der beiden Hügel geschah nicht nur aus Designansprüchen, sondern orientiert sich in seiner formgebenden Kubatur an einem Kellerstöckel. Diese sind in der Region des Südburgenlandes äußerst populär. Kellerstöckel sind kleinere Häuser, die in vielen Fällen in Holzbauweise an einem Hang errichtet wurden. Die dreigeschossigen Bauten boten den Vorteil, dass das Kellergeschoss aufgrund der eingebetteten Erdlage besonders kühl war und sich dadurch besonders gut für die Weinproduktion anbot. Das mittlere Geschoss diente zum Leben und das höchste als Lagerstätte. Die Formensprache des jetzigen Sommerhauses unterscheidet sich kaum von einem traditionellen Kellerstöckel.