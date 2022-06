Kreative Osterideen

Ihr möchtet zu Ostern mal was anderes als zuckersüße Pastellfarben und kitschige Häschen? Dann seid ihr bei unseren Experten von betonIDEE genau richtig. Ihre EI-catcher-Kollektion ist die moderne Alternative zu alt bekannten, kunterbunten Ostereiern. Es handelt sich dabei um fünf Betoneier in unterschiedlichen Designs, die abstrahiert das Osterei wiedergeben. Jedes Ei ist aus massivem Beton in Handarbeit gefertigt und wird mit einem Nylonfaden zum Aufhängen geliefert. So verwandelt ihr euren Osterstrauch in einen modernen Eyecatcher.