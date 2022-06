homify 360°: Doppelhaushälfte mit ländlichem Charme

Was macht man, wenn man ein Haus für potenzielle Kunden attraktiv gestalten möchte? Man zieht am besten einen professionellen Berater für Home-Staging zurate und passt die Inneneinrichtung des Objekts den Erwartungen der gewünschten Zielgruppe an.

Auch das Unternehmen Jokiel Immobilien konnte mithilfe des Home-Staging-Teams von raum² ein Gebäude in Selm aufwerten. Mit welchen Tricks das bei einer Doppelhaushälfte in Nordrhein-Westfalen gelungen ist, sehen wir uns auf den folgenden Bildern genauer an.