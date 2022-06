Tagesbetten sind super praktische, multifunktionale Möbelstücke, die eine tolle Ergänzung für jede Einrichtung bieten. Es handelt sich dabei um ein Liegemöbel, das nicht nur zum Schlafen dient, sondern auch als Sitzgelegenheit oder einfach zum Relaxen tagsüber. Tagesbetten oder Daybeds sind eine Art Kreuzung aus Bett, Sofa und Chaiselongue und befinden sich meist in Räumen außerhalb des Schlafzimmers. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Designs, Formen, Farben und Stilrichtungen, für drinnen ebenso wie für draußen. Tagesbetten eignen sich wunderbar als Lieblingsplatz zum Lesen oder für das Nickerchen am Nachmittag, aber ebenso als Gäste- oder multifunktionales Kinderbett. Wir haben euch mal ein paar Modelle unserer Experten mitgebracht.