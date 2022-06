Dynamisches Architektenhaus mit faszinierendem Interieur

Nach individueller Planung des Architekten entstand in Dingolfing, der Kreisstadt des niederbayerischen Landkreises Dingolfing-Landau, ein zweigeschossiges Architektenhaus in Massivbauweise. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf das Pultdach gelegt, das sich als Dachform mit nur einer geneigten Dachfläche versteht. In dynamischer Formensprache wurde es in moderner Architektur neu interpretiert und bildet damit eine neue Facette der Gestaltung.