Hoch hinaus im Einfamilienhaus

Hier der Blick in den Eingangsbereich und auf die Treppe, die eine wichtige Rolle beim Entwurf spielte, denn sie verbindet die einzelnen Ebenen des Hauses, das in der Breite sehr schmal ist, aber dafür in die Höhe gebaut wurde. Das dunkle Holz sorgt für eine gemütliche, warme Note und hebt sich deutlich von der ansonsten in hellen Naturtönen gehaltenen Gestaltung des Hauses ab.