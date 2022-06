Wer nicht ganz so viel Platz zur Verfügung hat: Eine Chill Out-Area ist auch in kleinem Rahmen möglich – solange die Sitzecke kuschelig ist versteht sich! Würfel sind deshalb so praktisch, weil man sie je nach Bedürfnis umfunktionieren kann: Hat man mal mehr Besuch, nutzt man sie als Sessel, ist man alleine, kann man darauf die Füße hochlegen und für Chips oder Tee-Tabletts sind sie die perfekte Ablage!