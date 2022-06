10 beeindruckende Vorher-Nachher-Bilder eines ganz besonderen Umbaus

Das Esszimmer schließt direkt an den Wohnbereich an. Auch hier wurde auf ein helles Farbschema mit einigen bunten Akzenten gesetzt. Eine Besonderheit des Esszimmers sind die schmiedeeisernen Elemente, welche sich im Esstisch sowie den Stühlen und sogar im Kronleuchter wiederfinden und für einen romantisch-verspielten Look sorgen. Ein großformatiges Gemälde mit tropischem Motiv sorgt für den letzten Schliff in diesem märchenhaften Essbereich und bringt Frische in den Raum.