Vorher-Nachher: Altes Fachwerkhaus wird behutsam saniert

Unter dem Dach eröffnet sich ein großzügiger Raum, der sich aufgrund der enormen Raumhöhe grundsätzlich von den Zimmern im Erdgeschoss unterscheidet. Da der Zustand der Holzsparren überraschend gut war, entschied man sich dafür, eine Aufsparrendämmung aus Holzfasern auf der rohen, gespundeten Holzschalung aufzubringen. Unter Sparren versteht man die Balken, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen. Dadurch konnte die Konstruktion des Dachstuhls frei bleiben und man gewann an Deckenhöhe. Die Pfetten, also die starken Querbalken, wurden von einem regionalen Sägewerk zugeschnitten. An die Durchlaufpfetten wurden sichtbare, doppelte Hakenblätter montiert und mithilfe von Schlitzblechen und Stabdübeln fast unsichtbar an den Sparren befestigt.

Fotografen des Projekts: Ralf Lierow, Ludger Paffrath, Jörg Wappler