Kleine Schreibtische für kleine Arbeitszimmer

Das Rehkitz von Holzgeschichten ist eine moderne Kreuzung aus Schreibtisch und Sekretär, die grazil und verspielt durch eure Wohnung hüpft. Entstanden ist dieses Unikat für eine Freundin der IFUB*- Designer, die sich einen Arbeitstisch mit etwas Stauraum und wenig Arbeitsfläche wünschte, der sich perfekt für das Arbeiten am Laptop eignen sollte. Das Ergebnis: ein schicker Tisch aus 60 Jahre altem Wildzwetschgenholz, auf dessen nur 120 x 60 cm große Arbeitsplatte bequem ein Laptop passt. Ohne lästiges Gewirr kommen die Kabel aus einer in der Oberseite integrierten Klappe, die durch Löcher in der Unterseite des Tisches versorgt wird. In die dicke Tischplatte sind zwei von vorn bedienbare Schubladen aus dem gleichem Vollholz wie der Tisch integriert. Und selbstverständlich überzeugt Das Rehkitz auch in Sachen Style auf ganzer Linie.