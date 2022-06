Alles, was du über den Wohntrend Containerhaus wissen musst

Ist es eigentlich möglich, in einem Container zu wohnen? Die Antwort lautet: Ja, es ist möglich! Der Fantasie sind bei der Gestaltung mit Containern fast keine Grenzen gesetzt. Von Häusern über Büros, Restaurants und Bars – fast alles ist möglich und das in den unterschiedlichsten Größen. Egal, ob eine Miniwohnung in einem Container oder ein Wohnhaus aus sechs Containern – die praktische Form macht das Stapeln und Aneinanderreihen zu einem architektonischen Kinderspiel. Natürlich haben sich viele Designer schon ausgefallenere Modelle als kubische Häuser einfallen lassen, die durch moderne Formen und innovative Fassadengestaltung überzeugen. Wer es mobil bevorzugt, entscheidet sich einfach für eine Mikrowohnung, die in einem 20 Fuß Container Platz findet und bei Fernweh jederzeit mit herkömmlichen Transportmitteln in die weite Welt verschifft werden kann. Wir zeigen euch, wie unterschiedlich so ein Containerhaus aussehen kann. Schaut auch euch die Ideen für ein ansprechendes Interior Design an.