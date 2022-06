Hotel Azimut in St. Petersburg

Das Azimut St. Petersburg entstand in einem 18-stöckigen Hochhaus aus dem Jahr 1967 direkt am Ufer der Fontanka im historischen Zentrum der Stadt. Mit Respekt vor der Architektur des ersten Wolkenkratzers St. Petersburgs fand das neue Konzept Geschoss für Geschoss Einzug. Eine besondere Herausforderung stellte dabei der bahnhofsartig anmutende Eingangsbereich dar. Hier erwies sich die Idee der „Living Lobby“ als ideal, um mit den von Bruzkus Batek gestalteten Möbeln und Leuchten spezielle Bereiche zum Sitzen, Arbeiten und Entspannen zu schaffen – und das für eine große Anzahl von Gästen, denn in der Hochsaison steigen bis zu 2000 Personen am Tag im Hotel ab. Im Hintergrund sehen wir den Blickfang der Lobby, den Azimut-typischen goldenen Rezeptionsblock.