Wohnen und arbeiten mit dem Chef

Einen weiteren Raum der Erdgeschosswohnung sieht man hier. Gänzlich in Weiß gehalten, schmiegt sich das Interieur homogen an die weißen Wände. Der Bereich des Esszimmers öffnet sich in der Höhe mittels einer Galerie und stellt erneut eine Verbindung zum höherliegenden Geschoss her. Der Bau spielt stetig mit Offenheit und uneinsehbaren Freiräumen, die ein spannendes Wohnkonzept ermöglichen.