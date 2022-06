Coole Designs für Terrasse und Balkon

Was wäre ein Balkon oder eine Terrasse ohne Grill? Für die meisten von uns unvorstellbar, denn das Brutzeln unter freiem Himmel gehört ganz einfach zum Sommer mit dazu wie Eis am Stiel, Sonnenbrillen und Sandalen. Wenn sich der Grill dann noch so stylish, langlebig und platzsparend präsentiert wie der LUXIFER von fp.formgebung, steht dem ungetrübten BBQ-Spaß diese Saison nichts mehr im Wege. Der Grill besteht aus robustem Gusseisen und stabilem, wasserfestem Eichenholz und wer ihn transportieren oder platzsparend lagern will, kann ganz einfach die Beine abschrauben.