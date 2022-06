Dachausbau eines Fachwerkhauses in Bad Homburg

Das Elternbett wurde in einer Ecke des neuen Dachbodens, direkt unter einem Fenster, platziert. Die Deckenstützen wirken hier fast wie die Pfeiler eines Himmelbetts. Insgesamt wirkt das Schlafzimmer extrem gemütlich und einladend. Am Kopfende des Betts wurde zusätzlicher Stauraum in Form einer Einbaukommode geschaffen. Alle Einbauten bestehen aus weiß lackierten Holzplatten, die Fenster aus geöltem Eichenholz. Das sorgt für Kontinuität in der Gestaltung und erinnert an das ursprüngliche Aussehen des alten Dachstuhls.

