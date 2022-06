Wie kann ich in meinem kleinen Haus mehr Stauraum schaffen?

In kleinen Badezimmern stehen wir oftmals vor dem Problem, wo all unsere Toilettenartikel untergebracht werden sollen. Gerade die Dame des Hauses verfügt meist über ein großzügiges Repertoire an Schminke, Bodylotion und Shampoo. Wer in einer Mietwohnung wohnt, hat selten das Glück, über passende Badezimmerschränke, geschweige denn einen Waschbecken-Unterschrank, zu verfügen. Wer nicht viel Geld investieren, sich aber trotzdem ein ansprechendes Bad einrichten möchte, muss Stauraum schaffen, um all seine Habseligkeiten unterzubringen. Viele Möbelhäuser bieten schlichte Waschbecken-Unterschränke an, die dank einer Aussparung an der Oberfläche und verstellbaren Füßen, an fast jedes Waschbecken angepasst werden können. Statt der zugehörigen, billigen Plastikknäufe könnt ihr edlere Modelle aus dem Dekogeschäft anbringen. Ihr werdet erstaunt sein, was solch eine Kleinigkeit ausmachen kann! Zu guter Letzt könnt ihr eure Badezimmerartikel in kleinen Körben verstauen und zusammen mit einem kleinen Toilettenpapier-Vorrat in euren neuen Badezimmer-Unterschrank unterbringen. Des Weiteren sollte ein kleines Regal unter eurem Badezimmerspiegel angebracht werden, auf dem eure Zahnbürste und Tagescreme abgestellt werden können. Shampoos und Duschgele können in einem Korb abgestellt werden, der entweder an der Duscharmatur oder der -wand angebracht wird. Das Beispiel zeigt eine Linie von Badezimmermöbeln, die nachträglich das Bad aufwerten. Der anpassungsfähige Unterschrank wird durch zusätzlichen Stauraum, in Form von einem passendem Regal und einem Schrank, ergänzt.