Hippes Loft in alter Berliner Fabrik

Ein weiteres Highlight des denkmalgeschützten Gebäudes ist das dekadente Schlafzimmer, denn hier wurde ein gekonnter Mix aus Mustern und Materialien gewagt. Das Endergebnis wirkt scheinbar mühelos und extrem cool. Das liegt auch daran, dass das Kunstfell, die Samtkissen und die ornamentale Tapete alle aus derselben Farbfamilie stammen. So wirkt das gesamte Interieur stimmig, obwohl viele verschiedene Muster, Texturen und Stile gemixt wurden.

Wer den Look zuhause rekreieren möchte, sollte darauf achten, die Balance zwischen Style und Kitsch zu halten. So wirkt beispielsweise das Geweih an der Schlafzimmerwand dank einer gekonnten Beleuchtung cool statt altbacken. Auch die Kombination des dunklen Fells mit blütenweißer Bettwäsche macht den Look zeitgemäß. Generell gilt: Setzt ausgefallenen Stücken immer mindestens ein dezentes Basic-Teil entgegen, um den Raum stylish statt überladen wirken zu lassen.