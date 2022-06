Klassisches Einfamilienhaus mit innovativen Details

Das Einfamilienhaus präsentiert sich in einem reduzierten, funktionalen Design, auch die Gebäudeform ist überaus klassisch. So fügt sich das hübsche Gebäude perfekt in den Baukontext ein. Auf beiden Giebelseiten des weiß gestrichenen Hauses wurden Freisitze eingebracht – und das im Erd- sowie im Dachgeschoss. So wird die umliegende Natur vom Haus aus erlebbar. Zudem wird die Wohnfläche auf diese Art und Weise erweitert.

Dieses Einfamilienhaus wurde übrigens als eines von 16 Typenhäusern für die Gartenstadt Weiche, einen Stadtteil von Flensburg, konzipiert, wird jedoch auch überregional angeboten. Ein Typenhaus ist ein Gebäude, welches nach einheitlichen Standards – das heißt mit gleichem Grundriss und gleicher Ausstattung – in Serie gebaut wird. Das macht es deutlich preisgünstiger als ein individuell entworfenes Architektenhaus. Davon abzugrenzen ist das Fertighaus, welches zwar auch serienmäßig produziert, jedoch schon in einer Fabrik vorgefertigt wird. Das Typenhaus dagegen wird erst an Ort und Stelle erbaut.