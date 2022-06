Betten für jeden Geschmack

Dieses Bett verbindet den Luxus eines Polsterbettes mit der Eleganz eines modernen Himmelbettes. Was will man mehr? Die Kombination aus dem üppig gestalteten Kopfende und den soliden Buchenholzrahmen sorgt für einen ganz besonderen Look in jedem Schlafzimmer. Damit auch wirklich jeder das perfekte Bett für sich findet, gibt es sowohl die Polsterung als auch den Rahmen in verschiedenen Farben, sodass sich die unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten für eine individuelle Schlafzimmergestaltung ergeben.