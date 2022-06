Verdammt coole Villa in Berlin

Bei Dunkelheit kann man von der Gartenseite aus einen beeindruckenden Einblick in den Wohnbereich gewinnen. Das Wohnzimmer gliedert sich demzufolge in mehrere Bereiche, die großzügig mit Sitzmöbeln ausgestattet wurden. So werden verschiedene Inseln geschaffen, an denen jeder seinen Bedürfnissen nachkommen kann. Sei es ein gemeinsamer Spieleabend, das Beobachten des Feuers oder schlichtweg Fernsehen – die gesamte Länge des Erdgeschosses bietet für jede Beschäftigung ausreichend Platz.