Gemütliches Bauernhaus für eine Familie in Bayern

Die Küche, die den Wohnbereich integriert, bietet den Bewohnern des Hauses eine enorme Fläche. An die Wandseite schmiegt sich eine moderne Küchenzeile, die in einem matten Grau gestaltet wurde. Direkt dahinter findet ein Kachelofen Platz, der in kalten Monaten mit Holz befeuert werden kann und eine angenehme Wärme verströmt. Im hintersten Teil lagert der Essbereich, der sich vor den klassischen Sprossenfenstern ansiedelt. Die Möblierung präsentiert sich reduziert und kommt der ursprünglichen Einrichtung trotz der modernen Annehmlichkeiten sehr nahe.

Fotos: Ivan Baschang