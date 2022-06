Einen eigenen Weinkeller zu haben, ist für viele Menschen ein großer Traum und gerade für passionierte Weinkenner das Tüpfelchen auf dem i. Doch nicht jeder hat in seinem Haus Platz für einen großen Gewölbekeller, in dem man die edlen Tropfen stilecht und optimal lagern kann. Heutzutage sind viele Neubauten noch nicht mal unterkellert. Aber auch in diesem Fall muss man nicht auf einen eigenen Weinkeller verzichten. Spiralförmige Keller schaffen Abhilfe und lassen sich in jedes Haus integrieren, das nicht unterkellert ist. Dafür wird eine Art Zylinder samt Wendeltreppe in den Boden eingelassen und oben auf Bodenniveau mit einer Klapptür verschlossen. Wie das Ganze aussieht und welche Vorteile spiralförmige Keller haben, zeigen wir euch in diesem Ideenbuch.