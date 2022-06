Wohnwintergarten im französischen Stil

Werfen wir einen Blick in den Innenraum. Dieser gliedert sich in zwei unterschiedlich große Kreise. Der kleinere wird begrenzt von Säulen, die bereits am Eingang zur Verwendung kamen und durch deren Wiederholung eine Verbindung geschaffen wird. Das unmittelbare Zentrum des symmetrischen Raums wird von bequemen Polstermöbeln aus Rattan gesäumt. Der außenliegende Kreis bleibt frei und bietet eine große Stellfläche für Zitruspflanzen. Werden die Pflanzen in einem Kreis aufgestellt, spricht man im Übrigen von der Teatro-Form. Es gibt noch zwei weitere Formationen: einen Halbkreis und ein Rechteck. Der Wohnwintergarten fungiert hier als Erholungs- und Begegnungsraum und stellt ein markantes Gebäude in der Umgebung dar.

