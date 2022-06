homify 360°: Luxuriöses Wochenendhaus in São Paulo

Beim Stichwort Wochenendhaus habt ihr eine schnuckelige Hütte im Wald oder ein kleines Häuschen am See vor Augen? Dann wird euch bei der brasilianischen Version des Konzeptes Wochenendhaus garantiert die Spucke wegbleiben. In der Nähe von São Paulo haben unsere Experten von Reinach Mendonça Arquitetos Associados für ihre Kunden eine Villa mit knapp 1000 Quadratmetern Wohnfläche errichtet, die tatsächlich nicht als Erstwohnsitz dient, sondern lediglich als Wochenend- beziehungsweise Ferienhaus. Viel Spaß beim virtuellen Rundgang durch diese Luxusimmobilie.