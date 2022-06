Go for Gold

Von wegen dabei sein ist alles . Wenn es um exklusive Wohnideen geht, zählt der olympische Gedanke nicht. Um Silber und Bronze können sich die anderen streiten – unser Fokus liegt ganz klar auf Gold. Goldene Möbel, Tapeten und Accessoires wirken super edel, verbreiten einen Hauch von Luxus in jeder Wohnung und sind zeitlos schön. Damit die Gold-Details auch wirklich perfekt zur Geltung kommen, ist allerdings ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt, denn zuviel Gold wirkt schnell überladen, übertrieben und kitschig. Doch wer gezielt goldene Akzente setzt, kann eigentlich gar nichts falsch machen, denn so gerne Gold im Vordergrund steht, so gut verträgt es sich auch mit den meisten anderen Farben. Egal, ob Weiß, Schwarz, Braun, Blau oder Rot: Gold passt zu allem ganz fantastisch und sorgt für wundervolle Kontraste.