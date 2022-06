Holzböden richtig pflegen

Parkett, Laminat, Naturholzböden, Korkplatte – die Auswahl hochwertiger Holzböden ist vielseitig und bietet für jeden Stil eine ansprechende Lösung. Die Bodenbeläge können sich sowohl in der Holzfarbe und den Glanzeigenschaften unterscheiden, wie auch in der erforderlichen regelmäßigen Pflege und im Unterhalt. Jeder Holzboden ist anders und erfordert eine ganz individuelle Art der Reinigung. Hierfür sollten am besten Informationen vom Hersteller oder fachkundigem Personal eingeholt werden. Für die Entscheidung welche Art der Reinigung die richtige ist, steht vor allem die Frage nach der Oberflächenbehandlung des Holzes. Es gibt geölte oder lackierte Holzböden, die unterschiedliche Anforderungen an die regelmäßige Pflege stellen. Im Allgemeinen gilt jedoch für die Pflege eines Holzbodens: regelmäßig mindestens einmal pro Woche sollte eine sogenannte Unterhaltreinigung zur Entfernung von Schmutzpartikeln durchgeführt werden. Jedes halbe Jahr folgt dann eine Unterhaltspflege, bei der das Parkett gereinigt und mit einem Finisher behandelt wird. Abschließend kann in jedem zweiten Jahr eine umfassende Grundreinigung mit entsprechenden Pflegemitteln stattfinden.