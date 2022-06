Modernes Haus, das alle Wünsche erfüllt

Wir setzen unseren kleinen Rundgang im Innenraum fort, der extrem offen gestaltet wurde. Vor allem das Esszimmer überrascht mit seiner schönen Aussicht. Fast fühlt man sich hier, als würde man im Freien sitzen. Dafür sorgen die bodentiefen Fenster sowie das große Oberlicht direkt über dem Esstisch. Der Tisch ist aus Holz, mit einem Standbein, das mit Edelstahl verstärkt wurde. Dazu wurden bequeme schwarze Sessel kombiniert. Ansonsten hält sich die Dekoration in diesem Raum – so wie auch im restlichen Haus – dezent zurück, was für einen puristischen, eleganten Look sorgt.