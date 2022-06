5 Traumhäuser in Großbritannien

Unser erstes britisches Traumhaus steht in Buckinghamshire nordwestlich von London. Unser Experte Nicolas Tye hat eine moderne, zeitlose Villa geschaffen, welche die Schönheit ihrer Umgebung respektiert und auch in Sachen Nachhaltigkeit auf ganzer Linie überzeugt. So wurden sowohl innen als auch außen natürliche Farben und Lacke sowie lokale Materialien verwendet, es gibt ein Regenwassergewinnungssystem und eine Grauwasser-Recyclinganlage. Kein Wunder, dass diese eindrucksvolle Villa bereits mehrfach mit Architekturpreisen ausgezeichnet wurde.