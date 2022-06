homify 360°: Modernes Wohn- und Atelierhaus in Frankfurt

Wenn es draußen dunkel und das Haus von innen beleuchtet wird, tritt der eben erwähnte Zitterstrich, der die früheren Fachwerkträger widerspiegelt, noch deutlicher zutage. Doch das Wohn- und Atelierhaus in der Kleinen Rittergasse ist nicht nur architektonisch eine echte Besonderheit, sondern beschreitet auch hinsichtlich der Finanzierung neue Wege. So wurde ein Teil des Projekts über Crowdfunding finanziert – ein echtes Novum im Immobilienbereich. Die “Kleine Rittergasse 11“ ist deutschlandweit das erste seiner Art. Auf diese Weise bekamen die Frankfurter Bürger die Möglichkeit, sich direkt an der Transformation des historischen Viertels Alt-Sachsenhausen zu beteiligen und so aktiv zur Stadtgestaltung beizutragen.