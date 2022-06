Möbelklassiker Chesterfieldsofa

Das Chesterfieldsofa ist ein Möbelklassiker, der ebenso untrennbar mit der britischen Kultur verbunden ist wie der Afternoon Tea, der Pub-Besuch oder die königliche Familie. Aber Chesterfieldsofas sind nicht nur ausgesuchte Beispiele des gepflegten britischen Lifestyle, sie sind ein echter Exportschlager, der weltweit für Furore sorgt – und das schon seit Jahrhunderten. Grund genug für uns bei homify, dieser Möbelikone mal ein eigenes Ideenbuch zu widmen, in dem ihr erfahrt, was ein Chesterfieldsofa ausmacht, was man bei Kauf und Pflege beachten sollte, welche Varianten es gibt und wie man das gute Stück am besten in Szene setzt.