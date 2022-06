Kleines Wohnhaus in Schwarz-Weiß

Der Wohnbereich und die Küche ordnen sich im ersten Geschoss des zweigeschossigen Hauses an. Diese unkonventionelle Raumfolge wurde gewählt, da sich der Eingangsbereich in der ersten Etage des Hanghauses befindet. Im Innenraum spiegelt sich in den verwendeten Farben und Materialien die Fassade wider. Dominierend sind die Betonwände, die roh belassen wurden und dadurch ein schickes und modernes Flair kreieren. Der dunkle Parkettboden, der sich über die gesamte Etage erstreckt, wurde nur geölt. Zur rechten Seite des Bildes wurde ein Würfel eingestellt, der den erhöhten Wohnraum zoniert. Der Kubus fasst einen kleinen Nebenraum und einen Kamin, der zum Wohnbereich ausgerichtet ist.